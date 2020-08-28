حقوق عين شمس تعلن نتيجة الفرق النهائية مايو 2020

اقرأ أيضا:

وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم إعلان نتيجة الفرق الرابعة انتظام وأنتساب مايو 2020، حيث يمكن للطلاب الفرق الرابعة انتساب من خلال هذا اللينك أضغط هنا وللحصول علي نتيجة الفرقة الرابعة انتظام اضغط هنا









وأشار الدكتور عبد المؤمن إلي أنه لم يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتي الإن وسوف يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.





يذكر أنه كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الفرق الأولي انتساب والثانية انتساب الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.





اقرأ أيضا :



