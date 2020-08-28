حقوق عين شمس تعلن نتيجة الفرق النهائية مايو 2020

أعلن الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، الانتهاء من امتحانات الفرق النهائية، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الكلية.
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وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم إعلان نتيجة الفرق الرابعة انتظام وأنتساب مايو 2020، حيث يمكن للطلاب الفرق الرابعة انتساب من خلال هذا اللينك أضغط هنا وللحصول علي نتيجة الفرقة الرابعة انتظام اضغط هنا .
وأشار الدكتور عبد المؤمن إلي أنه لم يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتي الإن وسوف يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.
يذكر أنه كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الفرق الأولي انتساب والثانية انتساب الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.
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أضافت الكلية فى بيان لها، أنه يمكن إعادة تقديمها يدويًا يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية.