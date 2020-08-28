AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقوق عين شمس تعلن نتيجة الفرق النهائية مايو 2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:21 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
أعلن الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق  جامعة عين شمس، الانتهاء من امتحانات الفرق النهائية، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الكلية.

اقرأ أيضا:

وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم إعلان نتيجة الفرق الرابعة انتظام وأنتساب مايو 2020، حيث يمكن للطلاب الفرق الرابعة انتساب من خلال هذا اللينك أضغط هنا  وللحصول علي نتيجة الفرقة  الرابعة انتظام اضغط هنا .


وأشار الدكتور عبد المؤمن إلي أنه لم  يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتي الإن وسوف يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.

يذكر أنه كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الفرق الأولي انتساب والثانية انتساب الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها. 

اقرأ أيضا :

أضافت الكلية فى بيان لها، أنه يمكن إعادة تقديمها يدويًا يوم الأحد الموافق  30 أغسطس الجاري من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد حقوق عين شمس: امتحانات طلاب الفرق النهائية تبدأ 11 يوليو

أخبار جامعة عين شمس .. عميد حقوق يعلن عن موعد إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل.. حاسبات ومعلومات تتيح للطلاب فرصة تقديم الأبحاث للمرة الثانية

عميد حقوق عين شمس يوضح موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا

حقوق عين شمس تعلن عن أرقام جلوس دبلومات الدراسات العليا

إعلان نتيجة طلاب فرق النقل انتظام بحقوق عين شمس

حقوق عين شمس تعلن مواعيد تسليم الأبحاث للمرة الثانية

ترشيحاتنا

تصدع وانشقاق.. تأثير القبض على محمود عزت في الجماعة الإرهابية

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

مساعد وزير الداخلية الأسبق: فرق خاصة بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني

بـ شورت جينز وتوب ملون.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على شاطئ البحر

حبات عنب تقتل طفلة في بني سويف

بـ الكاجوال.. هند رضا تلفت الأنظار بأنوثتها ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمي نفسكِ.. فيتامين يمنع تكاثر فيروس كورونا في الجسم

أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور

كرمته شرطة بريطانيا.. طفل ينقذ أمه بسيارة إسعاف "لعبة"..صور