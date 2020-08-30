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مرأة

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الفور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:37 م
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
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نهى هجرس
يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم في إصابة جدران الشرايين ببعض الأضرار مع مرور الوقت، خاصة الشرايين الصغيرة، مما يؤدي إلى فشل الأعضاء أو تشوهات القلب، لذلك، إذا كنت تعاني حاليًا من ارتفاع ضغط الدم أو كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الحدودي، فإن هناك قائمة مكونة من 3 أطعمة تزيد من ضغط الدم وبالتالي فإنها غير مفيدة لك بالتأكيد، وذلك وفقا لما قدمه موقع "boldsky" .

- المنتجات المعلبة 
من الفاصوليا المعلبة إلى التونة المعلبة، جميع المنتجات المعلبة مشبعة بالملح لمنعها من التلف، وبما أن الصوديوم الزائد في الدم يزيد من حجم الدم ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة ضغط الدم، فيجب عليك بالتأكيد إزالته من نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

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- الأطعمة الغنية بالدهون 
تزيد الأطعمة الدهنية من حمل الكوليسترول في الجسم، مما يؤدي إلى تصلب جدران الشرايين. نظرًا لأن هذا مسؤول عن زيادة ضغط الدم ، ويجب عليك بالتأكيد استبعاد مثل هذه الأطعمة من نظامك الغذائي وبدلًا من ذلك زيادة عدد الفواكه والخضروات التي تتناولها لأن محتواها العالي من الألياف والدهون المتعددة غير المشبعة مفيد للحفاظ على ضغط الدم.

- المخلل 
تستخدم عملية التخليل الكثير من الملح حيث يمنع تعفن الفواكه والخضروات واللحوم القابلة للتلف، لهذا السبب يحتوي لحم الطعام المخلل دائمًا على كمية غير عادية من الملح ، وهو أمر سيء للغاية لأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
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