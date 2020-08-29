احذر.. ارتفاع ضغط الدم يدمر العلاقة الزوجية

حذر الأطباء من أن ارتفاع ضغط الدم قد يفسد الحياة العاطفية لدى مصابيه.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، خلصت دراسة إلى أن الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم غير المعالج معرضون لخطر ضعف الانتصاب تقريبًا.





و اكتشف العلماء اليونانيون أن الرجال الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أصيبوا بأضرار في الأوعية التي تزود الأعضاء التناسلية بالدم.





و يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف جدران الشرايين ، مما يؤدي إلى تصلبها وضيقها.





وأفاد الأطباء بأن هذا الأمر يقلل من تدفق الدم لتحقيق الانتصاب.





وقال الباحثون ، من جامعة أثينا ، إن أدوية ضغط الدم يمكن أن تساعد الأشياء، لكنهم حذروا من أن بعض الأدوية يمكن أن تزيد الأمور سوءًا بالفعل ، لذا يلزم اتباع نهج دقيق لاختيار العلاج المناسب.