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محافظات

وكيل الصحة بالغربية ينفي شائعة وفاة 3 مرضى لانقطاع دورة الأكسجين بمستشفى السنطة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:24 م
الدكتور عبدالناصر
الدكتور عبدالناصر حميدة
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أحمد على

نفي الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم ما تردد حول واقعة وفاة 3 من المرضى من مصابي فيروس "كورونا المستجد" لإنقطاع دورة الأكسجين بمستشفى السنطة المركزي، مشيرا إلى أن كافة الخدمات الصحية والعلاجية مقدمة لكافة الحالات بشكل دوري تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة.


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كما شهدت أقسام استقبال بمستشفي السنطة المركزي  تعدي أفراد عائلة مريض  توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على طاقم الطبي ومدير مدير المستشفى حاملين أسلحة بيضاء والتعدى عليه بالأيدى والسباب بشكل متكرر.


كما أخطر مجلس إدارة المستشفى غرفة عمليات مديرية الصحة بطنطا والجهات الأمنية لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


وأشارت مصادر طبية داخل المستشفي أنه تم التعدي بالسباب والقذف على مدير الإداري وعدد من الطاقم الطبي عقب الإعلان عن وفاة مريض محجوز بالمستشفي عقب وفاة أحد المرضى المحجوزين داخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كما اعتدى أفراد العائلة الذين جاءوا لتسلم جثمانه عليهم وإحداث تلفيات به.


من جانبه أكد  الدكتور سامي سلامة مدير مستشفي السنطة المركزي أن المريض المتوفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم كان يعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أبناء قرية السنطة البلد مشيرا بقوله "وفاته جاءت نتيجة تليف بالرئة".


وأشار أن لكل  مريض  يوجد بجانبه أسطوانة ممتلئة جاهزة بالفلوميتر، مضيفا أن سيارة الأكسجين تأتى  قبل انقطاع الشبكة بشكل دوري حفاظا على أرواح وحياة المرضي.


وكشف أنه لا صحة لوفاة ثلاثة مرضى داخل المستشفى ليلة أمس بسبب انقطاع الأكسجين مشيرا إلى أن المستشفى يوجد به ٢١٠ اسطوانات وتقوم الشركة المتعاقدة مع المستشفى بالحضور مرتين يوميا.

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