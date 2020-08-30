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برلمان

المصريين الأحرار يستضيف قيادات وعمد كوم حمادة لبحث احتياجات المواطنين

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:54 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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حسن رضوان
أستضاف أحمد حمودة أمين عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة، بمقر الأمانة بدمنهور، محمد سعيد خضر نائب نقيب الفلاحين 
وعدد من عمد وقيادات قرى مركز كوم حماده، بصحبة شريف النقراشي أمين الحزب بمركز كوم حمادة، وعدد من أعضاء هيئة المكتب. 

وذلك لمناقشة احتياجات المواطنين الملحة والمعوقات وتحديات المرحله المقبلة وأهمية إعلاء الوعي البسطاء. 

وعلي هامش اللقاءا عقد أمين الحزب بالبحيرة اجتماعا مع قيادات أمانة كوم حمادة لمناقشة  الإستعداد للانتخابات و الاستحقاقات الدستورية المقبلة والتجهيز لها بالشكل الأمثل الذي يليق بالحزب، وذلك وفق  توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

 كما وجه أمين المحافظة بسرعة إفتتاح المقرات والوحدات الحزبية، وتوسيع قاعدة استهداف الشباب وإعداد كوادر جاده قادرة علي خدمة الوطن. 

وشدد حموده علي ضرورة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة والتواجد بقوة بين المواطنين على الساحة وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الأهالي قدر الإمكانات المتاحة.
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