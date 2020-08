سوسن بدر تتصدر تويتر بعد أخر جلسة تصوير

View this post on Instagram

مجله أل بنسختها العربيه في صور مستوحاه من اعمال الفنان المصري علاء ابو الحمد الذي يقدم لوحات رائعه زات طابع مصري قديم. اللوحه الاولي من ثمانيه @elle_arabia حوار @fidaramadan ... فكره و تصوير و مكياج @rashadstudios مستوحاه من اعمال الفنان @alaa_abuelhamd علاقات عامه @nayrouz_abouzid @ego_communicate ستايلست @kazzam1963 مصمم ازياء @mulabysamy شعر @shreframadan الفيلم القصير @noshame.media مونتاج @ahmed.3araby30 تصوير @waledgalawya @ma8raby