سوسن بدر تتصدر تويتر بعد أخر جلسة تصوير

تصدرت الفنانة سوسن بدر مؤشرات البحث، وموقع تويتر عبر طرح جلسة تصوير جديدة لها ظهرت خلالها بشكل يحاكى قدماء المصريين.





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وظهرت الفنانة سوسن بدر في الصورة بملامح و ملابس فرعونية وعلقت قائلة: "مجله أل بنسختها العربية في صور مستوحاة من اعمال الفنان المصري علاء أبو الحمد الذي يقدم لوحات رائعة ذات طابع مصري قديم".





شاركت الفنانة سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.