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تعليم

الثاني مكرر بدبلوم المدارس الفندقية.. حققت حلمي وهدخل كلية السياحة والفنادق

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:27 م
الطالبة شروق عبد
الطالبة شروق عبد الوهاب كمال عبد الوهاب
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قسم التعليم
حاله من السعادة والفرحة والزغاريد سيطرت على منزل الطالبة شروق عبد الوهاب كمال عبد الوهاب الحاصله على المركز الثانى فى دبلوم المدارس الفندقية والسياحية نظام الثلاث سنوات.

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 وأبدت الاسره سعادتها لنجاح  وتفوق نجلتهم وحصولها على المركز الثانى على مستوي الجمهورية عقب إعلان النتيجة رسميًا في مؤتمر رسمي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإعلان حصولها على 543 درجة  بنسبة 95.26% وهى طالبة بمدرسه سان ستيفانو الثانوية الفندقية  .

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وقالت شروق أنها كانت تريد دخول كلية السياحة والفنادق ولهذا فضلت دخولها عن طريق الثانوية الفنية بدلآ من دخول ماراثون الثانوية العامة وأنها خافتت من دخول الثانوية العامة بسبب الصعوبات والضغط النفسى المحيط بأجواء الثانوية .

واعلنت الطالبة رغبتها فى دخول كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان كما تمنت.
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