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تعليم

لطلاب الثانوية العامة بشعبتهيا.. بدء قبول دفعة جديدة بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:13 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس عن بدء قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة علمي "بشعبتيها "والشهادات المعادلة للدراسة بالرامج الجديدة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة التالية :

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برنامج تقنية المعلومات الحيوية 
برنامج هندسة التقنيات 
برنامج الوسائط الرقمية 
برنامج الذكاء الاصطناعي 
برنامج الامن السبيراني 

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وأضافت الكلية يتم منح الدرجة المزدوجة في برامجها المميزة كأولي الدرجات الاجنبية الممنوحة في قطاع الحاسبات والمعلومات علي مستوي الجامعات الحكومية منوه ضرورة الحصول علي الاحد الادني للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية 
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