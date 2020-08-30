لطلاب الثانوية العامة بشعبتهيا.. بدء قبول دفعة جديدة بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس

اقرأ أيضا :

استقبال أبحاث للنشر بمجلة كلية البنات بجامعة عين شمس مصريقيا





برنامج تقنية المعلومات الحيوية

برنامج هندسة التقنيات

برنامج الوسائط الرقمية

برنامج الذكاء الاصطناعي

برنامج الامن السبيراني





اقرأ أيضا :





وأضافت الكلية يتم منح الدرجة المزدوجة في برامجها المميزة كأولي الدرجات الاجنبية الممنوحة في قطاع الحاسبات والمعلومات علي مستوي الجامعات الحكومية منوه ضرورة الحصول علي الاحد الادني للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية