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تعليم

الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:00 م
لأول على مدارس مياه
لأول على مدارس مياه الشرب مياه الشرب
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يوسف رجب

قال محمد أحمد عبدالحميد، الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية" التعليم المزدوج -مدارس مياه الشرب"، دخولى مدرسة مياه الشرب بقنا كان بمثابة الطريق الأسهل للوصول إلى تحقيق حلمى بدخول كلية الهندسة.


وأضاف الأول مكرر، والدى و والدتى كان لهما الدور الأكبر فى دعم و مساندتى خلال دراستى فى المدرسة الثانوية لمياه الشرب و الصرف الصحى.


و تابع الأول مكرر، حصلت على مجموع ٥٥٧.٥ بنسبة ٩٧.٨١٪ ، نتيجة مساندة و دعم أهلى  وإصرار على التفوق و التميز ومذاكرة بشكل يومى، وحتى أتمكن من تحقيق حلمى.


و أشار الأول مكرر، بجوار دراستى فى مدرسة مياه الشرب التحقت بعمل خاص للإنفاق على نفسى و تلبية احتياجات المعيشية، بجانب والدى الذى لم يبخل على بأى دعم نفسى أو مادى، رغم ذلك العمل لم يؤثر على دراستى.


و قالت والدة الأول مكرر، نجلى هو الأكبر لثلاث بنات، وهو متفوق من البداية ولم يسبب أى أى متاعب خلال دراسته، فقد كان متميز فى المرحلة الإعدادية و حصل على مجموع أهله لدخول مدرسة مياه الشرب التى كان مجموعها أعلى من الثانوية العامة.


و قال أحمد عبدالحميد أبو الحسن، والد الأول مكرر، مدرسة المياه كانت هى الاختيار الأفضل، و كان لوالدته الدور الأكبر فى تفوقه ، و الحمد لله على تفوق نجلى و أتمنى أن يلتحق بالكلية التى يرغبها، تتويجًا لمجهوده فى الدراسة.


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الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو
الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو
الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو
الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو
الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو
الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو
الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو
الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو
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