الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية: مدارس مياه الشرب كانت الطريق الأسهل للوصول إلى كلية الهندسة.. لا أعرف ما هى الدروس الخصوصية.. فيديو

قال محمد أحمد عبدالحميد، الأول مكرر على الثانوية الفنية الصناعية" التعليم المزدوج -مدارس مياه الشرب"، دخولى مدرسة مياه الشرب بقنا كان بمثابة الطريق الأسهل للوصول إلى تحقيق حلمى بدخول كلية الهندسة.





وأضاف الأول مكرر، والدى و والدتى كان لهما الدور الأكبر فى دعم و مساندتى خلال دراستى فى المدرسة الثانوية لمياه الشرب و الصرف الصحى.





و تابع الأول مكرر، حصلت على مجموع ٥٥٧.٥ بنسبة ٩٧.٨١٪ ، نتيجة مساندة و دعم أهلى وإصرار على التفوق و التميز ومذاكرة بشكل يومى، وحتى أتمكن من تحقيق حلمى.





و أشار الأول مكرر، بجوار دراستى فى مدرسة مياه الشرب التحقت بعمل خاص للإنفاق على نفسى و تلبية احتياجات المعيشية، بجانب والدى الذى لم يبخل على بأى دعم نفسى أو مادى، رغم ذلك العمل لم يؤثر على دراستى.





و قالت والدة الأول مكرر، نجلى هو الأكبر لثلاث بنات، وهو متفوق من البداية ولم يسبب أى أى متاعب خلال دراسته، فقد كان متميز فى المرحلة الإعدادية و حصل على مجموع أهله لدخول مدرسة مياه الشرب التى كان مجموعها أعلى من الثانوية العامة.





و قال أحمد عبدالحميد أبو الحسن، والد الأول مكرر، مدرسة المياه كانت هى الاختيار الأفضل، و كان لوالدته الدور الأكبر فى تفوقه ، و الحمد لله على تفوق نجلى و أتمنى أن يلتحق بالكلية التى يرغبها، تتويجًا لمجهوده فى الدراسة.





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