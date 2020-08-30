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أحمد موسى عن الإرهابي المصاب: له حق العلاج ثم استجوابه.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان القوات المسلحة بشأن القضاء على 77 إرهابيا في شمال سيناء.

وعقب موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، علي مشهد تلقي أحد الإرهابيين العلاج بعد استهدافه من قبل القوات المسلحة قائلا: "حتى لو كان إرهابيًا له حق العلاج ومن ثم استجوابه عند تماثله للشفاء تمهيدًا لتقديمه للمحكمة".
 
واردف: أن محمود عزت لم يكن معه سلاح، لذلك لم يتم قتله وإطلاق النار عليه، ولكن من يملك السلاح يتم استهدافه وقتله.

وأكمل موسى: "قناة الجزيرة لن تكف عن دعم القنوات الإرهابية ومازالت مستمرة في حملتها على الدولة المصرية ومؤسساتها".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا، أكدت فيه أن القوات المسلحة انها تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومركز لتنفيذ عملياتها الارهابية وتروع المواطنين الآمنين.

وأسفرت الجهود في المده 22 يوليو 2020 إلى 30 أغسطس عن تحقيق التالي: تدمير 317 وكرا وملجأ للعناصر الإرهابية ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية ملجأ لها وتكديس الأسلحة والذخائر. 
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