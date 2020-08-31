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رياضة

عبد العال: أوباما نسي الكرة.. وأصبح تائها في الملعب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:04 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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حسام الحارتي
أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة الأبيض وإنبي كانت سيئة للغاية، مشيرا إلى عدم نجاح باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، فى مواجهة الخطة الدفاعية لحلمي طولان، مدرب الفريق البترولي.

وقال رضا عبدالعال، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "هناك علامات استفهام على مشاركة أوباما أساسيًا، اللاعب نسي الكرة على الإطلاق، ولا يظهر فى المباراة بشكل مميز، وأشعر بأنه تائه فى الملعب".

وأضاف "أشرف بن شرقي عاني أمام إنبي بسبب الرقابة الصارمة عليه، وأوناجم لا أقتنع به، ولكنه يؤدي بشكل جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة".

يذكر أن الزمالك حقق فوزا مهما على إنبي بهدف دون رد فى الجولة ٢٣ ‏بالدوري‎.‎

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