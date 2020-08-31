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رياضة

كمونة: رمضان صبحي فضل المال على الأهلي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:32 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي
علق سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، على تفضيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، نادي بيراميدز على النادي الأهلي.

وأكد سمير كمونة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "رمضان صبحي فضل المال في بيراميدز على التجديد مع النادي الأهلي".

وتابع: "شريف إكرامي برئ من تهمة تحريض رمضان صبحي ولكن تم إثارة المشكلات حوله على السوشيال ميديا ولكنه برئ".

وكشف سمير كمونة، عن البديل الأمثل لرحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف بيراميدز بداية الموسم الكروي الجديد.

وتابع:"الأهلي يحتاج إلى بديل لمحمد هاني بعدما يرحل أحمد فتحي إلى صفوف نادي بيراميدز كما أن الأهلي يحتاج إلى لاعب في مركز المساك".

وأوضح: "من وجهة نظري، باهر المحمدي، نجم نادي الإسماعيلي، هو أفضل بديل والأنسب لتعويض رحيل أحمد فتحي، خاصة أنه يلعب ظهير أيمن ومساك فهو لاعب جوكر".
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