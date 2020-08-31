سبب ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة الزائدة

بمجرد زيادة السرعة في السيارة فإن المحرك يحتاج لبذل جهد اكبر ، وهذا يعني حرق وقود أكثر وبالتالي إنتاج حرارة أعلى.





وحين يفشل هذا النظام في التخلص من الحرارة الزائدة ، وترتفع حرارة المحرك قد تؤدي في مرحلة ما إلى تلفه ، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى عدم قدرة نظام التبريد على مواكبة ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.





كما أن هناك سببين هما الاكثر شيوعا وهي انخفاض مستوى سائل التبريد ، وعدم وجود تدفق كاف للهواء عبر المبرد.





ومن أهم أسباب أرتفاع حرارة السيارة عند السرعة ما يأتي وهو نظام تبريد المحرك يعتمد على سريان الماء حول المحرك ، لذلك لامتصاص حرارته والمحافظة عند السرعة.





وقد تكون المشكلة أيضا هو حجم المبرد الغير مناسب أو أنه مكسور لكن هذا فقط يحدث عند تبديل أي قطعة في المحرك بالإضافة إلى فشل مضخة المياه وهي عنصر فعال في نظام التبريد ، حيث أنه المسئول عن دورة سائل التبريد حول المحرك ،ولكن بمرور الوقت قد تنكسر أو تتعرض للخلل.