بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص بالمحلة

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح سطحية فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "زفتي – المحلة " بمحافظة الغربية بشكل مفاجىء امام مدخل عزبة حمد جراء السرعة الزائدة وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي طوارئ مستشفى المحلة العام لاسعافهم .

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تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من قسم ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالى تفيد بإصابة ٧ ركاب بجروح وكدمات من بينهم ٣ فى حالة خطيرة إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى الرباط بدائرة قسم شرطة ثان .

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم إلي موقع الحادث للوقوف على أخر تطوراته

كما تبين من خلال التحقيقات أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق ولا توجد حالات وفاة كما تم نقل كافة المصابين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.