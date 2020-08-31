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فن

مصطفى بسيط يجتاح تريند جوجل بعد زفاف شقيقه على شقيقة مصطفى خاطر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:08 ص
مصطفى بسيط يحتفل
مصطفى بسيط يحتفل بزفاف شقيقه على شقيقة مصطفى خاطر
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سعيد فراج
اجتاح الفنان مصطفى بسيط -نجم فريق مسرح مصر- مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد زفاف شقيقه أحمد، على شقيقة الفنان مصطفى خاطر، بحضور أقتصر على المعارف والأصدقاء. 

وتصدر اسم مصطفى بسيط، قائمة التريند في جوجل مصر، وانتشرت صور حفل الزفاف بشكل مكثف بين النشطاء على السوشيال ميديا، الذين حرصوا على تهنئة العروسين. 

وهنأ الفنان مصطفى بسيط شقيقه أحمد بزواجه من إسراء شقيقة الفنان مصطفى خاطر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"

ونشر "مصطفى بسيط" صورًا من حفل الزفاف وعلق: "اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب، أخويا الكبير".

وأضاف بسيط: " سندي، كل حاجة حلوة في حياتي اتجوز، وأختي الكبيرة القمر بنت القمر، ربنا يجعلها فتحة خير عليكم و يرزقكم بالذرية الصالحة".

كان ضمن الحضور من أعضاء مسرح مصر كريم عفيفى، اوس اوس، محمد عبد الرحمن، وائل عوني، سارة درزي، وعمر مصطفى متولى، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء المقربين الذين شاركوا العروسين وصلات الغناء والرقص وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.

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