بحبك وبرتاحلك.. أنغام تتجاوز مليون مشاهدة في ساعات على يوتيوب

يأتي ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها خلال الفترة الماضية، وأعلنت أمس عبر حسابها على انستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب.





أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.



