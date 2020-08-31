بحبك وبرتاحلك.. أنغام تتجاوز مليون مشاهدة في ساعات على يوتيوب

حصدت الفنانة أنغام، مليون و88 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعد طرحه عبر قناتها الرسمية يوم 28 أغسطس.
يأتي ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها خلال الفترة الماضية، وأعلنت أمس عبر حسابها على انستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب.
أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.
وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".