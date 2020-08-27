أنغام تطرح كليب أغنيتها «بحبك وبرتاحلك» على تيك توك ..شاهد

طرحت المطربة أنغام كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك" عبر حسابها على تطبيق "تيك توك".





وكتبت أنغام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معلقةً على طرح الأغنية "يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت .. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة (بحبك وبرتاحلك) دلوقتي على حسابي الرسمي على TikTok".





الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.



