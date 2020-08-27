AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنغام تطرح كليب أغنيتها «بحبك وبرتاحلك» على تيك توك ..شاهد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:02 ص
انغام
انغام
Advertisements
أحمد إبراهيم
طرحت المطربة أنغام كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك" عبر حسابها على تطبيق "تيك توك".

وكتبت أنغام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معلقةً على طرح الأغنية "يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت .. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة (بحبك وبرتاحلك) دلوقتي على حسابي الرسمي على TikTok".

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".

أغنيتي الجديدة بحبك و برتاحلك Part 2 .. يا رب تعجبكم .. مستنية تفاعلكم و ڤيديوهاتكم على هاشتاج ##بحبك_وبرتاحلك ❤️

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كليب أغنية تيك توك لـ محمد رمضان

تيك توك.. عرض أغنية محمد رمضان في أكبر شاشة بدبي مول.. فيديو

أنغام تروج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"

بـ الشيفون الأبيض.. أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

شاهد.. أنغام تطرح فيديو كليب بحبك وبرتاحلك

بـ فستان فوق الركبة.. أنغام تثير الجدل بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حقيقة عودة الطيران الدولي إلى مطارات السعودية

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

١١ علاجا طبيعيا لخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليهم

احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة