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اقتصاد

مصر من أكبر الشركاء| 82.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا في 6 أشهر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:10 ص
التبادل التجاري
التبادل التجاري
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أ ش أ
   بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية 4ر82 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020، بانخفاض 1ر19% على أساس سنوي.

وذكرت وزارة التجارة الصينية –في تقرير أصدرته اليوم- أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تفشى في أنحاء العالم العام الجاري، وتواجه أفريقيا وضعا معقدا وشديدا وسط تفشي الوباء، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام وغزوات الجراد في بعض المناطق التي أثرت تأثيرا كبيرا على الاقتصاد والمجتمع الأفريقيين، ما يشكل ضغطا كبيرا على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية، غير أن الجانبين يشهدان تضامنا في مكافحة الوباء وتعاونا في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن التجارة بين الصين والدول الأفريقية بدأت في التعافي منذ يونيو الماضي، حيث سجلت نموا بمقدار 2ر3% و2ر16% و6ر8% على أساس شهري في كل من قيمة الصادرات والواردات والتجارة الثنائية، فيما كانت جنوب أفريقيا وأنجولا ونيجيريا ومصر وغانا أكبر خمسة شركاء تجاريين أفريقيين مع الصين في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا للتقرير، قامت الصين باستثمار 72ر1 مليار دولار في مختلف القطاعات في أفريقيا في الفترة من "يناير – يونيو"، بزيادة 7ر1% على أساس سنوي، حيث شملت الاستثمارات الصينية الجديدة 46 دولة أفريقية، وازدادت الاستثمارات الصينية بأكثر من 10% في 24 دولة منها، وأصبحت زامبيا ونيجيريا وأنجولا وأوغندا وغيرها من المقاصد الرئيسية للاستثمارات الصينية.

كما وقعت الشركات الصينية خلال الفترة المذكورة عقود مقاولة مشاريع جديدة تبلغ قيمتها 1ر29 مليار دولار في أفريقيا، بزيادة 1ر33% على أساس سنوي.
 
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