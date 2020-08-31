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رياضة

بسبب الحكام ومسحات كورونا.. "انضباط اتحاد الكرة" تناقش مخالفات مسئولي الأندية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:32 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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إسراء أشرف
تعقد لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة،اجتماعا برئاسة سيد بندارى اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد في الجزيرة للتحقيق فى مخالفات العديد من مسئولي الأندية بسبب الهجوم على الحكام واتحاد الكرة بشأن مسحات فيروس كورونا.

يأتى ذلك لمناقشة موقف عدد كبير من الشخصيات المحالة للانضباط بسبب الهجوم على مسئولي الاتحاد قبل إصدار قراراتها في هذا السياق.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلبات إحالة تخص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وفرج عامر رئيس نادي سموحة، وسمير حلبية رئيس النادي المصري ، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ، وطارق العشري المدير الفني للنادي المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إحالة طلعت يوسف المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري ومحمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، وعدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، للجنة الانضباط برئاسة المستشار السيد البنداري بعد التصريحات والهجوم على مسئولي الاتحاد مؤخرا فيما يتعلق بقضية مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

وشدد اتحاد الكرة على انه في إطار مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الأندية تمت إحالة الثلاثي للجنة الانضباط للتحقيق في ما هو منسوب إليهم من هجوم على مسئولي الجبلاية من قبل لجنة الانضباط التي تتمتع باستقلالية مطلقة ولديها مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من قرارات وفقا للوائح، خاصة وأن يتولاها مجموعة من أكبر المستشارين والقضاة في مصر.
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