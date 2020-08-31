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منوعات

دراسة مفاجئة : 90% من مصابي كورونا لم ينقلوا العدوى .. صور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أشارت الأبحاث الذي قامت بها المعامل البحثية ، في الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا، و أكثر من دولة أوروبية بعد تراجع نسبة إصابة فيروس كورونا منذ شهر يوليو ، إلى أن المصابين لا يملكون القدر الكافي من الإصابة الشديدة لنقل العدوى . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، ان المصابين بفيروس كورونا أصبحوا اقل خطورة من الذين أصيبوا في بداية تفشي الجائحة ، حيث أوضحت الفحوصات الطبية للمواطنين الذين أصيبوا في الفترة الماضية أن 90% منهم لم يصابوا بالفيروس للحد الذي ينقل العدوى لشخص آخر. 

وأكدت الفحوصات الطبية الأخيرة أن المصابين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة عانوا من إرتفاع في درجة الحرارة و لكن نسبة خطورتهم على من حولهم كانت ضئيلة للغاية ، فبعضهم أصيبوا و حصلوا على العلاج في منزلهم دون الإضرار بأفراد اسرتهم . 

وأوضحت الفحوصات الأخيرة أن الفيروس يتراجع و لكنه مازال موجودا ، و لكنه لم يصبح شرسا يفتك بالرئة كالسابق بل أصبح يميل إلى البرد العادي . 
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