جرا إيه يا أغسطس.. محمد ثروت يسخر من الشهر.. ومتابعوه: ملكش حل

نشر الفنان محمد ثروت صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد ثروت فى الصورة من أحد أعماله الفنية و هو يسخر من شهر أغسطس .





حيث علق قائلًا: " جرى ايه يا أغسطس .. جرى ايه يا أغسطس .. جرى ايه يا أغسطس".





وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى:

- انت ملكش حل

-وحشتنا يا فنان

-شهر أغسطس ده كأنه سنة







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وشارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" وعرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.





ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



