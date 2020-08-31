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توك شو

سحر الأنامل..نحات على أقلام الرصاص: فشلت 20 مرة ونجحت في القلب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:07 ص
النحات إبراهيم بلال
النحات إبراهيم بلال
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، تقرير عن فنان نحت على سنون أقلام الرصاص وهو الفنان إبراهيم بلال.

وقال النحات إبراهيم بلال، إنه يحب الرسم منذ الصغر وبدأ في تنمية موهبته، ولكن بدايته مع فن النحت كانت منذ 3 سنوات من خلال متابعته لأحد النحاتين الاجانب من خلال موقع "انستجرام".

وتابع أن كان لهذا النحات الاجنبي منحوته بالرصاص وهي ما جذبت انتباهه، ومن ثم بدء في محاولة تعلم هذا الفن والنحت على الرصاص حتى وصل عدد المحاولات الفاشلة لـ 20 محاولة، ولكن بعد ذلك منحوتة القلب كانت بداية طريق النجاح.

واوضح ان هذا النوع من الفن يحتاج الى تمرينات قوية للأعصاب حتى يكون هناك دقة في النحت على تلك القطعة الصغيرة من الرصاص، لافتًا الى ان بعد ذلك قام بعمل فكرة الترويج للاثار المصرية والسياحة الاثرية من خلال نحت مجموعة من المعالم الاثرية على أقلام الرصاص.

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