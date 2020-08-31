AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في الذكرى 23 على رحيل ملكة القلوب.. كيف أثر انفصال الأميرة ديانا على عاداتها الغذائية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:50 م
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
Advertisements
مريم صليب
رحلت الأميرة ديانا عن عالمنا في نفس اليوم 31 أغسطس منذ 23 عاما، بعد أن أثرت في قلوب البريطانيين وكأنها كانت تعيش معهم فردًا من أسرتهم، فكانوا يحملون تجاهها مشاعر حب هائلة فجعت قلوبهم عند سماع أخبار وفاتها في الحادث الشهير. 

و حسب ما  ورد في صحيفة " ديلي ميل " على لسان رئيس الطهاة الخاص بالأميرة ، أن ديانا غيرت نظام حياتها بالكامل فور اعلان انفصالها عن الامير تشارلز ، فقررت العودة لحياتها الطبيعية و ممارسة حياتها بالشكل الذي تعودت عليه. 

قال "دارين ماكجرادي" رئيس الطهاة السابق ، أن الملكة رانيا بعد الانفصال عادت لعاداتها الغذائية القديمة و هي تناول الأطعمة الصحية و ممارسة الرياضة في الصالة الرياضية و القليل من اللحوم في الوجبات. 

ذكر دارين أن الأميرة كان لها طبق مفضل بعد الإنفصال عن الامير تشارلز ،و هو "Egg Suzette" و هو عبار عن بطاطا مخبوزة مع سبانخ و بيضة مسلوقة في الأعلى مع قليل من الصلصة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفصلت رغما عنها.. الأميرة ديانا لم تطلب الطلاق من تشارلز.. تفاصيل

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

أحب شقيقتها أولا.. قصة زواج الأمير تشارلز وديانا بالصدفة

ثأرت لكرامتها بفستان الانتقام.. كيف سيطرت الأميرة ديانا على الموضة في الثمانينيات

عرض خطاب نادر كتبته الأميرة ديانا فى عيد ميلادها للبيع في مزاد

العشاء الأخير للأميرة ديانا.. أسرار جديدة يكشفها طاهي الملكة إليزابيث.. فيديو

ترشيحاتنا

ميدو لـ مرتضى منصور: عملت حاجات كويسة كتير واحذر من المحيطين بك

رئيس الوزراء: لا تمديد لفترة التصالح في مخالفات البناء

المتهم بقتل طبيب روض الفرج: عرفت إنه غني وعايش لوحده فدبحته لكن ملقيتش معاه غير 1200 جنيه

برلمانى: قانون الإيجار القديم لن يسمح بطرد أى مستأجر من مسكنه

وثائق بريطانية قديمة تكشف: مصر اقترحت فكرة "سد النهضة" قبل 74 عاما وإثيوبيا رفضت

تخفيض أسعار سيارات دفسك dfsk اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض أسعار سيارات دفسك dfsk اليوم في مصر.. صور

باكسسوارات غير تقليدية.. إطلالات ليدي جاجا في حفل Music Awards تثير الجدل

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية