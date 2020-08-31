في الذكرى 23 على رحيل ملكة القلوب.. كيف أثر انفصال الأميرة ديانا على عاداتها الغذائية





و حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " على لسان رئيس الطهاة الخاص بالأميرة ، أن ديانا غيرت نظام حياتها بالكامل فور اعلان انفصالها عن الامير تشارلز ، فقررت العودة لحياتها الطبيعية و ممارسة حياتها بالشكل الذي تعودت عليه.





قال "دارين ماكجرادي" رئيس الطهاة السابق ، أن الملكة رانيا بعد الانفصال عادت لعاداتها الغذائية القديمة و هي تناول الأطعمة الصحية و ممارسة الرياضة في الصالة الرياضية و القليل من اللحوم في الوجبات.





ذكر دارين أن الأميرة كان لها طبق مفضل بعد الإنفصال عن الامير تشارلز ،و هو "Egg Suzette" و هو عبار عن بطاطا مخبوزة مع سبانخ و بيضة مسلوقة في الأعلى مع قليل من الصلصة.

رحلت الأميرة ديانا عن عالمنا في نفس اليوم 31 أغسطس منذ 23 عاما، بعد أن أثرت في قلوب البريطانيين وكأنها كانت تعيش معهم فردًا من أسرتهم، فكانوا يحملون تجاهها مشاعر حب هائلة فجعت قلوبهم عند سماع أخبار وفاتها في الحادث الشهير.