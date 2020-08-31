تراجع بورصة الكويت وانخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين 31 أغسطي على انخفاض مؤشر السوق العام 3ر16 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5294 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 %، وجرى تداول كمية أسهم بلغت 6ر267 مليون سهم تمت عبر 10567 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر45 مليون دينار كويتي .





وانخفض مؤشر السوق الرئيس 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 84ر4184 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر178 مليون سهم تمت عبر 5307 صفقات نقدية بقيمة 11ر10 مليون دينار .





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كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر19 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5854 نقطة بنسبة هبوط بلغت 34ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر89 مليون سهم تمت عبر 5260 صفقة بقيمة 09ر35 مليون دينار .





وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 09ر24 نقطة ليبلغ مستوى 19ر4182 نقطة بنسبة هبوط بلغت 57ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر150 مليون سهم تمت عبر 4206 صفقات نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار .