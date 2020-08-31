البيئة: ضبط ١٨ مصنع طوب طفلى مخالف بكفر الشيخ

















أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تستكمل جهودها للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على التوسع فى برامح التوعية لرفع الوعى لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، و تكثيف عمليات التفتيش على كافة الصناعات وعمل مراجعة بيئية والتأكد من مدى التزامهم بيئيا، حفاظ على جوده الهواء وصحة المواطن.





وقد قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على مصانع الطوب الطفلى بمركزى دسوق وفوه بكفر الشيخ ، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة ، حيث قامت لجنة من الفرع بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز ومدينة دسوق ومدينة فوة ، وقد أسفرت الحملة عن التفتيش على عدد ( ٢٤ ) مصنع طوب طفلى وتبين وجود ( ١٨ ) مصنع يعمل بالمخالفة للاشترطات البيئية ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر لأصحاب تلك المصانع وأيضًا التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام وعدم تكرار المخالفة، وجارِ المتابعة الدورية لتحسين الأداء البيئي لتلك المنشآت.



