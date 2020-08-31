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برلمان

حسب الله: الاجتماع بين رئيسى هيئة الرقابة الإدارية السابق والحالى موقف وطنى ومشرف

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:16 م
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
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فريدة محمد

وصف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب اجتماع رئيسى هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء شريف سيف الدين والحالى الوزير حسن عبد الشافى بمقر الهيئة وبحضور نائب رئيس الهيئة وقيادات الهيئة لاستعراض أبرز الملفات ذات الأولوية بالموقف الوطنى والمشرف والذى يؤكد للرأى العام ان مصر اصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى دولة المؤسسات.

وأشاد " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم بجهود اللواء شريف سيف الدين رئيس الهيئة السابق فى مواجهة الفساد بجميع صوره واشكاله متوجها بالتهنئة للوزير حسن عبد الشافى رئيس الهيئة الجديد ومتمنيا له التوفيق والنجاح و بذل الجهد لرفعة شأن وطننا فى محاربة ومنع الفساد ودفع عجلة التنمية دعمًا لجهود الدولة.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية لجميع قيادات وابطال هيئة الرقابة الادارية على جهودهم الكبيرة فى مواجهة كافة أنواع الفساد واسترداد اموال الدولة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل من يثبت ارتكابه لاى وقائع فساد فى اى مكان بالدولة.

مؤكدا ان هيئة الرقابة الادارية تحظى بثقة كبيرة من الشعب المصرى العظيم وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدر قرارًا جمهوريًا بتكليف حسن عبد الشافى أحمد بتولى أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
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