تاج الدين: المبادرات الرئاسية تشمل الكشف عن الأورام الأكثر انتشارًا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام شملت الكشف على الأورام الأكثر انتشارًا في مصر وكان من ضمنها الكبد والرئة.



التدخين يسبب سرطان الرئة

وأكد “عوض تاج الدين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، اليوم السبت، أن التدخين هو المسبب الرئيسي لسرطان الرئة.



وأجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سؤال: “ما هي العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد؟”، قائلا: إن البلهارسيا وفيروس c تؤدي الإصابة بهما إلى حدوث تليف وبؤر في الكبد فيما يسبب أورام الكبد.