الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 2 مليون جنية بمطروح

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عناصر إجرامية بمطروح بقصد الإتجار .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (22 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") ، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـأكثر من (2 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.