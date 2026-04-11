كريم خطاب يهاجم أداء الأهلي أمام سموحة : لا شكل ولا روح

أعرب الإعلامي كريم خطاب عن استيائه من اداء النادي الأهلي امام سموحة في اللقاء الذي يجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

وكتب خطاب في تغريدة له عبر حسابه علي إكس "حتى لو الاهلى كسب فى الآخر .. مفيش شكل و مفيش خطة و مفيش روح و مفيش اى حاجة غير شوية حنكشة و جرى بدون هدف".,

يستمر التعادل الإيجابي 1-1 مسيطراً على نتيجة مباراة الأهلي وسموحة بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة اانهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.