سلطنة عُمان تترأس اجتماعًا عربيًا حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

ترأست سلطنة عُمان اليوم الاجتماع الـ ٥٧ للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والذى عُقد اليوم عبر الاتصال المرئى ويستمر حتى غدًا.





ويشارك فى الاجتماع خبراء وممثلين عن ١٥ دولة عربية، ويناقش جدول أعماله عددًا من المواضيع من بينها التنسيق العربى للتحضير لأعمال الدورة ٦٤ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تُعقد فى شهر سبتمبر القادم، والتحضير لمؤتمر "الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام ٢٠٢٠"، والذى تم تأجيله للعام المقبل بسبب الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا.





كما يناقش الاجتماع التحضير للدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط المقرر عقدها فى شهر نوفمبر القادم.

ومثل سلطنة عُمان فى الاجتماع المستشار بدر بن هلال البوسعيدى نائب المندوب الدائم للسلطنة لدى الجامعة العربية، وتأتى رئاسة السلطنة للاجتماع بصفتها رئيس مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، وقد نظم الاجتماع إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح التابعة للجامعة.