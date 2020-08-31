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تكنولوجيا

عرض النهاردة.. اشتري آيفون 7 بـ 2500 جنيه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:21 م
عرض النهاردة.. اشتري
عرض النهاردة.. اشتري آيفون 7 بـ 2500 جنيه
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كريم جمال
نجح هذا الإصدار من هواتف آيفون الشهيرة ذات الحجم الصغير الملائمة لليد فى تحقيق سمعة طيبة منذ صدوره، حيث جمع بين سمعة هاتف آبل الذكي و الأكثر أناقة فى العالم، مع اداء قوي و حجم مميز، إلا أن عيبه سعره المرتفع ولكن هذا العرض يمكنك من إقتناء أحد إصدارات آيفون 7 بأقل من نصف سعره.

وفقًا لموقع تك رادار التقني، قدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone سعة 32 جيجابايت مقابل 160 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 2600 جنيه مصري.

تستطيع اقتناء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود بفضل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.

و يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.
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