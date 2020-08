36 مباراة.. الأهلى يستعرض أرقام رينيه فايلر مع الفريق من منذ تولية القيادة

View this post on Instagram

#زي_النهاردة 📆 ٣١ أغسطس ٢٠١٩ مدربنا يبدأ مهمته بقيادة فريقنا 💪🦅 ٣٦ مباراة 🏟 ٢٨ فوز ✌🏽 ٧٨ هدف ⚽️ 🔴 #يلا_يا_أهلي