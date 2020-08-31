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رياضة

36 مباراة.. الأهلى يستعرض أرقام رينيه فايلر مع الفريق من منذ تولية القيادة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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سيد احمد
استعرض الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أرقام المدير الفنى  السويسري رينيه فايلر مع الفريق منذ تولية القيادة العام الماضي. 

ونشر حساب النادى الأهلى على إنستجرام صورة لـ فايلر "وعلق قائلا "#زي_النهاردة  ٣١ أغسطس ٢٠١٩ مدربنا يبدأ مهمته بقيادة فريقنا". 

٣٦ مباراة - ٢٨ فوز - ٧٨ هدفا". 

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وقرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد.

ويستأنف الأهلي تدريباته، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على المصري، مساء اليوم، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة رقم 23 لبطولة الدوري.

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