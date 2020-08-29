فايلر: قدمنا مباراة جيدة أمام المصري.. ولا يوجد فريق في العالم يفوز بجميع المباريات

عبر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المصري بهدفين دون رد مساء اليوم.





وأكد أنه لا يوجد فريق يفوز على طول الخط، خاصة أن الأهلي نجح في إنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة، وتراجع الأداء في بعض الفترات أمر طبيعي.





وأضاف فايلر أن ما يطلبه البعض بتحقيق الفوز بشكل مستمر مصحوبًا بالأداء القوي لا وجود له في كرة القدم، سواء في أوروبا أو في مصر، مشددًا على أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام المصري، ونجح في افتتاح التسجيل في الشوط الأول عن طريق أليو بادچي، وتم إلغاء الهدف بداعي المخالفة، حتى تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الثاني.





وأشار إلى أن حالة الطرد التي تعرض لها الفريق المنافس أسهمت في تفوق الأهلي ومنحه أفضلية هجومية خلال المباراة، بعدما تراجع المصري للدفاع.





وأشاد المدير الفني للأهلي بصالح جمعة، مؤكدًا أنه بذل جهدًا كبيرًا ونجح في فرض نفسه على تشكيلة المباراة، وعليه مواصلة العمل حتى يكون له دور أكبر في الفترة المقبلة.





وحول مستوى أجايي، أكد فايلر أن تراجع مستوى أي لاعب أمر وارد في كرة القدم، ويعود لأسباب نفسية، في ظل ابتعاده عن أسرته خلال فترة كورونا.



