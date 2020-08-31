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رياضة

طارق حامد يشارك فى تدريب الزمالك رغم غيابه عن مباراة بيراميدز

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض التدريبات اليوم بشكل طبيعي برفقة زملائه بالمران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة رغم غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بسبب الإيقاف.

وكان طارق حامد قد حصل على بطاقة صفراء أمام إنبي أمس وهي البطاقة الثالثة ليغيب عن المباراة المقبلة.

وتواجد طارق حامد في المران وخاض التدريبات الجماعية ثم خاض جزءا تدريبيا في الجيمانزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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