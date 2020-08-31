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المسئول عن تمويل "سبوتنيك 5": نجرب اللقاح الروسي على 40 ألفا في مصر والإمارات والسعودية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5"، على الأخبار المتداولة بخصوص أن نصف الأطباء الروس لا يثقون في هذا اللقاح، قائلًا "هناك انقسام كبير في كل الدول على الثقة في اللقاح، لكن هناك دولا تثق في اللقاح الروسي بنسبة 100% مثل المكسيك وغيرها".

وأضاف "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن المتفق مع اللقاح الروسي أكثر 4 مرات  من الذين مع أي لقاح آخر، مؤكدًا أن روسيا لديها التكنولوجيا الأحدث في العالم.

وشدد على أن اللقاح الروسي هو الأكثر أمانًا بالعالم، لافتًا إلى أن هناك 40 ألف شخص من روسيا والسعودية والإمارات ومصر يتم تجربة اللقاح عليهم، وأن اللقاح حصل على نجاحات عديد، والتكنولوجيا الخاصة به هي الأفضل في العالم.
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