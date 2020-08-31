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رياضة

طلعت يوسف: استطعنا الفوز على الإسماعيلي رغم الغيابات وراض عن أداء اللاعبين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:24 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
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محمد رشاد
أكد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنه راض عن أداء الفريق في مباراته أمام الإسماعيلي، التي جمعت بينهما في إطار منافسات الدوري المصري.

وفاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف طلعت يوسف عبر قناة "أون تايم سبورت": "راض عن أداء اللاعبين كثيرًا، هناك 6 تغييرات عن المباراة الأخيرة".

تابع: "هناك غيابات كثيرة ودفعنا بلاعبين صغار، وتوقعت أن الروح والحماس سيكونا حاضران مع التركيز والأداء الفني، واستغلال المساحات والأدوار الدفاعية والهجومية كان على أكمل وجه".

اختتم: "أحرزنا 3 أهداف، والهدف الذي دخل مرمانا كان من ركلة الجزاء".
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