عصام الحضري يستعرض لياقته البدنية بالجيم

شارك عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق جمهوره بمجموعة من الصور والفيديوهات له من داخل صالة الجيم.





وظهر عصام الحضري وهو يمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة لرفع لياقته البدنية.









يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون، ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".







