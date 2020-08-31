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رياضة

عصام الحضري يستعرض لياقته البدنية بالجيم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:22 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم
شارك عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق جمهوره بمجموعة من الصور والفيديوهات له من داخل صالة الجيم. 

وظهر عصام الحضري وهو يمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة لرفع لياقته البدنية. 


يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون، ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".


وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي، لذلك أثق في عودتي مرة أخرى. 
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