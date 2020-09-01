وزير الصحة الأسبق: هناك زيادة في أعراض الجهاز الهضمي في كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو لجنة الفيروسات، أن مصر في الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوضع في مصر حاليا مستقر بشأن الجائحة.





وأضاف حاتم، ، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الاثنين، أن هناك زيادة في أعراض الجهاز الهضمي، متابعا أنه :"علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيما يخص فيروس كورون ا".





وأكمل أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو لجنة الفيروسات، أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والمسافات وتجنب الازدحام في الاماكن العامة والمختلفة أهم الأسلحة في مواجهة الفيروس المستجد.



