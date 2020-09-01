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أخبار العالم

لقاء منتصف الليل.. ماكرون يستقبل الحريري في قصر الصنوبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في قصر الصنوبر.


وقالت وسائل إعلام لبنانية إن ماكرون استقبل الحريري في قصر الصنوبر عند الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.


وأضافت أن اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية والأوضاع  العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.


يشار إلى أن قصر الصنوبر هو المقر الدائم للسفير الفرنسي لدى بيروت.


ووصل الرئيس الفرنسي ماكرون إلى لبنان في ثاني زيارة له منذ انفجار مرفأ بيروت.


وقال إنه عاد إلى لبنان للعمل على إعادة الإعمار والاستقرار، مطالبا بيروت بالإسراع بتشكيل الحكومة وبمهمة محددة.


وأضاف ماكرون، الاثنين، أنه سيشرف على مسار المساعدات التي قدمت بعد انفجار بيروت، معربًا عن ترحيبه بتكليف رئيس حكومة لا ينتمي لأي طرف سياسي.


وأكمل: "عليّ أن أتأكد أنه حقا سيتم تشكيل وزارة مهمّة لإنقاذ لبنان واطلاق الاصلاحات لمكافحة الفساد وإصلاح ملف الطاقة وإعادة الإعمار".


ولفت إلى أنه سيقدم كل الدعم الضروري للشعب اللبناني وستتابع بلاده ملف الإصلاحات.
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