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رياضة

ننافس على المربع الذهبي.. حمادة صدقي: الفوز على طنطا يعيد الثقة للاعبي سموحة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:44 ص
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
أكد حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة أن تحقيق الفوز على نادي طنطا بثلاثة أهداف نظيفة دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري؛ سيعيد الثقة للاعبين من جديد .

وأضاف حمادة صدقي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة يتعرض لظروف صعبة خلال الوقت الحالي بسبب الإصابات والغيابات، بالإضافة إلي تعرض الهاني سليمان حارس الفريق للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع: "تسجيل سموحة هدفا في الدقيقة الأولى خلق حالة من التوتر بين صفوف فريق طنطا

وأوضح المدير الفني لسموحة، أن الفريق ينقصه إنهاء الهجمات أمام المرمى، وهو ما تسبب فى ضياع الفرص السهلة؛ وهو ما سيتم معالجته في الفترة القادمة. 

وأشار حمادة صدقي إلى استمرار خوض التدريبات بصفة مستمرة من أجل التواجد في المربع الذهبي للدوري المصري لهذا الموسم وإسعاد الجماهير .
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