الأرصاد : إنخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار بجنوب سيناء..شاهد

قالت إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن اليوم يشهد انخفاضا ملحوظا ونسبيا في نسبة الرطوبة ، مما قلل الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمفتوحة.





وأضافت إيمان شاكر ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن وجود منخفض جوي عكس بشكل مباشر إنخفاض الشبورة المائية ، وهو ما يقلل الشعور بالحرارة العالية ، موضحة أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى اليوم من 36 إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.





وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية ، أن إنخفاض نسبة الرطوبة اليوم يقلل الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة .





ولفتت "شاكر" ، إلى إحتمالية وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة اليوم ، على جنوب سيناء وخصوصا مدينة كاترين .





وتابعت "شاكر" ، أن الفترة الحالية فترة انتقالية ، وارد تشكل سحب وسقوط أمطار في بعض المناطق، وتغيرات مناخية طبيعية .





ونفت "شاكر" ، الشائعات المنتشرة عبر السوشيال ميديا ، بخصوص وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال الأسبوع الجاري .







