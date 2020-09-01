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الأرصاد : إنخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار بجنوب سيناء..شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قالت إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن اليوم يشهد انخفاضا ملحوظا ونسبيا في نسبة الرطوبة ، مما قلل الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمفتوحة.

وأضافت إيمان شاكر ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن وجود منخفض جوي عكس بشكل مباشر إنخفاض الشبورة المائية ، وهو ما يقلل الشعور بالحرارة العالية ، موضحة أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى اليوم من 36 إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية ، أن إنخفاض نسبة الرطوبة اليوم  يقلل الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة .

ولفتت "شاكر" ، إلى إحتمالية وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة اليوم ، على جنوب سيناء وخصوصا مدينة كاترين .

وتابعت "شاكر" ، أن الفترة الحالية فترة انتقالية ، وارد تشكل سحب وسقوط أمطار في بعض المناطق، وتغيرات مناخية طبيعية .

ونفت "شاكر" ، الشائعات المنتشرة عبر السوشيال ميديا ، بخصوص وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال الأسبوع الجاري .


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