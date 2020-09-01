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أخبار العالم

لبنان يعتذر عن عدم استضافة اجتماع لـ حماس والجهاد في بيروت.. تفاصيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
لبنان
لبنان
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سمر صالح
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "معا" الفلسطينية عن إلغاء اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر يوم الخميس المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".


وقال مصدر من حركة "الجهاد الإسلامي" إن "الجهات اللبنانية المختصة أبلغت الفصائل الفلسطينية عبر السفارة في بيروت، اعتذارها عن عدم استضافة اجتماع الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل وكان مقررا عقده يوم الخميس المقبل عبر الفيديو كونفرانس".


وأوضحت مصادر أن السفارة أبلغت قادة الفصائل بإلغاء الاجتماع لأسباب خاصة.


وأشارت إلى أن اتصالات ستجرى الليلة وغدا في محاولة لإيجاد بديل سريع من أجل إنجاح الاجتماع القيادي الهام.


وكان من المفترض أن يصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى بيروت يوم الأربعاء للمشاركة في الاجتماع، بحضور زياد النخالة، أمين عام "الجهاد الإسلامي"، وممثلين عن الفصائل الأخرى ممن يتواجدون بشكل شبه دائم في لبنان.


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