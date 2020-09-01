بالمجان.. صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في 25 مركزا.. فيديو





وأضاف إبراهيم عسكر ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى أم سى ، أن المخدرات تعود بالضرر والسلب النفسى والاجتماعى والاقتصادى .





وأشار مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ، إلى إطلاق مبادرات ضمن حملة ، " انت اقوى من المخدرات " ،والتى كان سفيرها اللاعب " محمد صلاح ".





وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ، أن مبادرة ": اختبارك " ، تركز على المفاهيم المغلوطة ، التى يقع فيها الناس من خلال المفاهيم والأفكار المغلوطة والخاطئة مثل : أن المخدرات تزيد القوة الجنسية والبدنية وتجعلك قوى وغيرها .





مدير عام البرامج الوقائية ب صندوق مكافحة الإدمان أن كل هذه المفاهيم المغلوطة وهم ، منوهًا إلى أن الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 والعلاج فى منتهى السرية وبالمجان من خلال 25 مركز علاجي يتعامل معهم صندوق مركز الإدمان . وأكد