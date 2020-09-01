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بالمجان.. صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في 25 مركزا.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
الادمان
الادمان
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن المخدرات لا تؤثر فقط على الفرد نفسه وإنما على المحيط الأسري  ، ثم على الشارع المصرى .

وأضاف  إبراهيم عسكر ، خلال حواره ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى أم سى ، أن المخدرات تعود بالضرر والسلب النفسى والاجتماعى والاقتصادى .

وأشار مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ، إلى إطلاق مبادرات ضمن حملة ، " انت اقوى من المخدرات " ،والتى كان سفيرها اللاعب " محمد صلاح ".

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ،  أن مبادرة ": اختبارك " ،  تركز على المفاهيم المغلوطة ، التى يقع فيها الناس من خلال المفاهيم  والأفكار المغلوطة والخاطئة مثل : أن المخدرات تزيد القوة الجنسية والبدنية وتجعلك قوى وغيرها .

وأكد مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ، أن كل هذه المفاهيم المغلوطة وهم ، منوهًا إلى أن الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 والعلاج فى منتهى السرية وبالمجان من خلال 25 مركز علاجي يتعامل معهم صندوق مركز الإدمان .
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