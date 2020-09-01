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محافظات

بعد فترة توقف بسبب كورونا.. معبد دندرة يستقبل سائحين من أوكرانيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

فتح معبد دندرة بقنا، اليوم الثلاثاء أبوابه لاستقبال السياح والزائرين المصريين، بعد فترة إغلاق دامت 4 أشهر، ضمن إجراءات مواجهة  فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

بدأ استقبال السياح والزائرين، وسط إجراءات احترازية مشددة، من قبل المسئولين والزائرين، تنفيذًا للتعليمات الواردة فى هذا الشأن.

قال عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة، إن المعبد فتح أبوابه صباح اليوم لاستقبال الزوار، بعد صدور قرار باستئناف الزيارات مرة أخرى.

وأضاف الصغير، بأن المعبد استقبل سائحين أوكرانين، فى أول استقبال لسياح أجانب منذ إغلاق المعبد بعد جائحة كورونا.

وأشار الصغير، إلى أن المعبد اتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة لاستئناف العمل بالمعبد، مؤكدا أنه لا يسمح بدخول أي سائح أو عامل إلى حرم المعبد إلا بارتداء الكمامة الوقائية والمرور على بوابات التعقيم الذاتي، مع فرض مسافات تباعد صحي واجتماعي خلال الزحام، تنفيذا لتعليمات المجلس الأعلى للآثار.


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