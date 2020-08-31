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محافظات

محافظ قنا: 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:39 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 30 سبتمبر المقبل ولن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ وبداية من الأول من أكتوبر القادم سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


وناشد الداودي، المواطنين من أهالي المحافظة بمختلف المراكز والقري بسرعة التقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء، وسداد مبلغ الــ 25% المقررة قيمة جدية التصالح، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون. 


و وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل اجراءات استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة و وقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.


وأضاف محافظ قنا، بأن استلام طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية للمدن، يتم طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 8 صباحا.


وأشار الداودي، إلى أنه سيتم إزالة كافة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المقرر له 30 من شهر سبتمبر المقبل.

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