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محافظات

إيقاف رئيس قرية و3 موظفين بالتنظيم عن العمل 3 أشهر فى قنا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:05 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إيقاف ٤ موظفين بالوحدة المحلية لقرية القلعة بمدينة قفط لمدة ٣ أشهر عن العمل.


كما قرر إحالتهم للتحقيق وذلك لارتكابهم مخالفات بملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.


وشمل القرار إيقاف رئيس القرية و٣ مسئولين من موظفي التنظيم بالوحدة.


وشدد محافظ قنا، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتها للجهات المختصة.


وأشار الداودي، إلى أن المحافظة لن تتهاون في أي مخالفات مرتكبة  بملفات التقنين او التصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.


وأكد  محافظ قنا، حرصه على متابعة هذه الملفات الهامة بشكل يومي للتعرف على معدل الإنجاز بتلك الملفات وتذليل كافة المعوقات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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