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محافظات

حملات مرورية علي المواقف لارتداء الكمامات بالبحيرة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام امنه محافظ البحيرة، بالالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة كافة الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظا على امن وسلامة المواطنين.


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في نفس السياق نفذ اللواء عبدالمنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة،حملة مرورية لمتابعة مدى التزام جميع السائقين علي مستوي مواقف المحافظة بارتداء الكمامات.


وأكد "السبيعي"، أنه تم التنسيق مع جميع  مجمعات المواقف بنطاق المحافظة على عدم سير السائقين بدون إرتداء الكمامات حرصا على أمنهم وسلامتهم وسلامة جميع المواطنين من الركاب الاخرين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأشار إلي أنه تم التنبيه علي جميع مواقف المحافظه بعدم دخول اي سياره مخالفه لتعليمات ارتداء الكمامات وذلك بالتنسيق مع ادارة المرور.


 لافتًا إلى أنه  تم توزيع ملصقات علي جميع المواقف بنطاق المحافظة للتوعية بارتداء بارتداء الكمامات، موضحًا أن سيتم تطبيق غرمات مالية علي المواطنين و السائقين المخالفين للقرار.

حملات مرورية علي المواقف لارتداء الكمامات بالبحيرة
حملات مرورية علي المواقف لارتداء الكمامات بالبحيرة
حملات مرورية علي المواقف لارتداء الكمامات بالبحيرة
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