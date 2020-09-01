حقبة الملوك مادة خصبة.. نحات يروي كواليس العمل في قصور الملوك

قال الدكتور عمرو حسن، نحات مجسمات مصغرة، إنه ليس هناك تناقض بين عمله وموهبته، فلديه نفس الشغف الأدوية والكيمياء والنحت في نفس الوقت، لافتًا الى هواية النحت من أصعب الهوايات وذلك لدقة الفن وادواتها وهي من الهوايات التي تحتاج إلى وقت كبير.





وتابع الدكتور عمرو حسن، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" الفضائية، أن العامل الأهم في الحفاظ على العمل والموهبة والدراسة هو تنظيم الوقت والدافع والشغف، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون لديه "جاليري" لعرض مجسماته ومنحوتاته وماكيتاته.





وأوضح أن حقبة الملوك والقصور الخاصة بهم تكون مادة خصبة لأي فنان "وهي حقبة تستفز روح الفنان ايًا كانت موهبته"، مشيرا الى أن تلك الحقبة كانت مميزة في فن المعمار والوحدات الداخلية والأثاث وأسلوب المعيشة الديكور، الى جانب اهتمامهم بالتفاصيل الصغيرة كقطعة فنية بعيدا عن وظيفتها.





وأضاف أن كل التفاصيل في فن المجسمات والنحت مهمة لأن يكون لها دلالة وابداع وتدل على مهارة الفنان والنحات، لافتًا الى أن أي قطعة أو مجسم يكون بناء على فكرة وإطار معين ولكن من الممكن أن ترتجل في القطعة أو المجسم.