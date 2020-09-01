ممنوع السب والتحريض والإثارة والبرامج المؤجرة.. الأعلى للإعلام يعيد البث لقناة LTC بشروط

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عودة بث قناة LTC بشروط مشددة، امتثالًا لحكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار المجلس السابق بوقف قناة LTC وإعادة بث القناة.





ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه اليوم، الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، على تنفيذ الحكم القضائي إعلاءً لحكم القضاء والقانون وتنفيذًا للأحكام القضائية الباتة واجبة النفاذ، وأبدى تحفظات شديدة على ممارسات القناة السابقة.





وطالب المجلس القناة بالالتزام الكامل بالضوابط والأكواد الإعلامية وعدم عودة القناة للبرامج الرياضية أو برامج تتناول أي صورة من أشكال القذف أو السب أو الخوض في السيرة الشخصية للآخرين أو التحريض والإثارة أو برامج مؤجرة إلا بالشروط والضوابط التي وضعها المجلس، وأن تتعهد القناة بإعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التي تحفظ صورة الإعلام.





وأكد أنه سيقوم بمتابعة ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تستوجب المساءلة القانونية عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورًا.