محمد شوقي يستمتع بالإجازة على شاطئ البحر.. شاهد

شارك محمد شوقى نجم النادي الأهلى السابق، متابعيه، بصورة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهر محمد شوقى مرتديا تيشيرت ابيض وشورت وقبعة ونظارة على أحد الشواطئ، أثناء قضاء الإجازة الصيفية نالت إعجاب متابعيه.





ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.



ويفقد الفريق الأحمر في المباراة جهود عمرو السولية للإصابة التي تمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة أسبوعين بجانب علي معلول للإنذار الثالث ومحمود كهربا للإيقاف وحسين الشحات لعدم الجاهزية الفنية بعد إجراء جراحة الفتاق الرياضي.





