AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد شوقي يستمتع بالإجازة على شاطئ البحر.. شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:11 م
محمد شوقي
محمد شوقي
Advertisements
محمد بدران

شارك محمد شوقى نجم النادي الأهلى السابق، متابعيه، بصورة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد شوقى مرتديا تيشيرت ابيض وشورت وقبعة ونظارة على أحد الشواطئ،  أثناء قضاء الإجازة الصيفية نالت إعجاب متابعيه.


ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويفقد الفريق الأحمر في  المباراة جهود عمرو السولية للإصابة التي تمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة أسبوعين بجانب علي معلول للإنذار الثالث ومحمود كهربا للإيقاف وحسين الشحات لعدم الجاهزية الفنية بعد إجراء جراحة الفتاق الرياضي.


View this post on Instagram

🏖🌊🌞

A post shared by Mohamed Shawky (@mohamedshawky.aly) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد رجب يستمتع بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر

سيلفي البحر.. محمد شوقى يستمتع بالإجازة الصيفية

بـ قبعة ونظارة شمس.. سمية الخشاب تبهر متابعيها على إنستجرام

شريف رمزي يستمتع بالإجازة الصيفية مع زوجته ودرة فى الساحل الشمالى.. صور

شريف رمزي يستمتع بالإجازة الصيفية مع زوجته .. شاهد

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم

برشلونة يفاجئ ميسي بعقد جديد

مترو بالإسكندرية وأتوبيسات سريعة.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لـ خطة تطوير النقل الجماعي

دخلت دماغي.. هددتها بـ شفرة لتخلع ملابسها وتعديت عليها جنسيا في حمام شقتها

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يستغيث لإنقاذ مؤمن زكريا.. موقف الهوني من الزمالك.. شريف إكرامي يتجاهل أنباء حذف صوره من الأهلي.. مواعيد دوري أبطال أفريقيا

صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مهددة بالفشل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف تطور إطلالات بوسي منذ بدايتها

زلموكة وتمساحة وعيون وشبح وخنزيرة.. أسعار أشهر 5 سيارات مرسيدس مستعملة في مصر.. صور

بملابس جريئة.. دومينيك حوراني بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد